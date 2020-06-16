Тело искали несколько часов: житель Челябинской области упал с обрыва в реку
На «диких» пляжах в Миассе утонули двое мужчин, 37 лет и 51 года. Первый решил искупаться на разрезе Светлом, у станции Флюсовой. Но домой с пляжа не вернулся. Близкие обратились за помощью к силовикам. Трагедия произошла 12 июня.
— Поиски утонувшего вели специалисты поисково-спасательного отряда Челябинской области в Миассе. На второй день прочесывания дна тело было найдено, — рассказали в Управлении ГОЧС по Миассу.
Второй отдыхающий упал с обрыва в реку Атлян 15 июня. Спасатели несколько часов прочесывали берег в поисках тела.
Напомним, официально купальный сезон еще не открыт, а это значит, многие пляжи не прошли проверку на требования безопасности. Купаясь на необорудованных пляжах, вы подвергаете опасности себя и своих близких.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Открытие пляжного сезона в Челябинске в 2020 году: разрешенные и запрещенные места для купаний
В этом году для отдыхающих оборудовано 12 пляжей и 27 закрыто (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU