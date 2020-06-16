Тело искали несколько часов: житель Челябинской области упал с обрыва в реку

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:15:41+03:00

Купаться на необорудованных пляжах опасно для жизни. Но многие это предостережение игнорируют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это вторая смерть на водоеме за последние дни

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На «диких» пляжах в Миассе утонули двое мужчин, 37 лет и 51 года. Первый решил искупаться на разрезе Светлом, у станции Флюсовой. Но домой с пляжа не вернулся. Близкие обратились за помощью к силовикам. Трагедия произошла 12 июня.

— Поиски утонувшего вели специалисты поисково-спасательного отряда Челябинской области в Миассе. На второй день прочесывания дна тело было найдено, — рассказали в Управлении ГОЧС по Миассу.

Второй отдыхающий упал с обрыва в реку Атлян 15 июня. Спасатели несколько часов прочесывали берег в поисках тела.

Напомним, официально купальный сезон еще не открыт, а это значит, многие пляжи не прошли проверку на требования безопасности. Купаясь на необорудованных пляжах, вы подвергаете опасности себя и своих близких.

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ИСТОЧНИК KP.RU