2020-06-16T09:53:02+03:00
Происшествия

В Челябинской области умерла 10-летняя девочка, катаясь на мотоцикле с пьяным соседом

Отец повез дочку в больницу, но она скончалась в дороге
Валентина ВАГАНОВА
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Следователи возбудили уголовное дело.Следователи возбудили уголовное дело.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Трагедия произошла в Верхнеуральском районе на прошлой неделе. 47-летний житель решил прокатить соседскую девочку на мотоцикле. Сам при этом еле стоял на ногах. По дороге не справился с управлением и опрокинул мотоцикл. От падения и водитель, и ребенок получили травмы.

После ДТП отец повез дочку в больницу, но она не доехала — умерла прямо на заднем сиденье машины.

— По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил управления транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения повлекшее смерть человека». Подозреваемый доставлен в больницу, состояние его оценивается как тяжелое, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование, которое установит причину смерти.

Расследование дела взял на контроль и.о. руководителя следственного управления Степан Шульга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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