Язычников не пустят на Аркаим в день летнего солнцестояния в Челябинской области

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:09:39+03:00

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В ближайшее воскресенье, 21 июня, на планете Земля будет самый продолжительный день. Обычно летнее солнцестояние используют в своих целях шаманы и маги. На Аркаиме в этот день традиционно собираются толпы язычников. Однако в этом году из-за коронавируса им не позволят совершать магические ритуалы.

— С 19 по 22 июня 2020 года на территории заповедника будут дежурить сотрудники полиции. У «Аркаима» выставят посты ДПС, пешие и мобильные патрули, которые будут препятствовать проходу туристов на территорию заповедника. Участковые уполномоченные полиции перекроют все возможные въезды в заповедник, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Южноуральцев просят остаться дома и проявить заботу о себе и здоровье близких.

Напомним, деятельность баз отдыха, пансионатов, санаторий на территории Челябинской области приостановлена до 30 июня 2020 года. Остается в силе и приказ министерства культуры Челябинской области от 26 марта 2020 года № 150, в соответствии с которым заповедник «Аркаим» закрыт.

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ИСТОЧНИК KP.RU