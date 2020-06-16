2020-06-16T11:43:42+03:00
Общество

Голосуй за Конституцию где хочешь: как в Челябинской области получить открепительный, не выходя из дома

Каждый сможет сделать выбор там, где ему удобно
Маргарита ГУСЕВА
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Людей в МФЦ совсем немного, видимо, на время эпидемии многие оформляют документы онлайнЛюдей в МФЦ совсем немного, видимо, на время эпидемии многие оформляют документы онлайнФото: Маргарита ГУСЕВА
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Проголосовать за поправки к Конституции 1 июля в Челябинской области каждый сможет там, где ему удобно: для этого нужно оформить открепительный талон. Подать заявление необходимо до 21 июня 2020 года и только один раз.

— Нужен лишь паспорт и адрес проживания на данный момент, — объясняет начальница отдела по работе с заявителями в МФЦ Фарида Садыкова. — Если паспорта нет, то временное удостоверение личности. Вообще, если удобно, заявитель может выбрать любой участок в городе, рядом с работой, например, но в основном прикрепляются по фактическому месту жительства.

Заявление на получение открепительного талона в МФЦ принимают ежедневно до 14:00. Удаленно это можно сделать через сайт «Госуслуги». Если учетная запись на нем не подтверждена, дистанционно это исправить можно через крупные банки-онлайн без личного посещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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