Голосуй за Конституцию где хочешь: как в Челябинской области получить открепительный, не выходя из дома
Проголосовать за поправки к Конституции 1 июля в Челябинской области каждый сможет там, где ему удобно: для этого нужно оформить открепительный талон. Подать заявление необходимо до 21 июня 2020 года и только один раз.
— Нужен лишь паспорт и адрес проживания на данный момент, — объясняет начальница отдела по работе с заявителями в МФЦ Фарида Садыкова. — Если паспорта нет, то временное удостоверение личности. Вообще, если удобно, заявитель может выбрать любой участок в городе, рядом с работой, например, но в основном прикрепляются по фактическому месту жительства.
Заявление на получение открепительного талона в МФЦ принимают ежедневно до 14:00. Удаленно это можно сделать через сайт «Госуслуги». Если учетная запись на нем не подтверждена, дистанционно это исправить можно через крупные банки-онлайн без личного посещения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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