Челябинскому Маресьеву больше не нужно использовать удлинитель, чтобы выйти из дома

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:23:04+03:00

Ильяз Зинуров не мог без помощи посторонних преодолеть десять ступенек в подъезде. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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После вмешательства Следственного комитета и губернатора Челябинской области Алексея Текслера товарищество «Наш дом», которое управляет многоэтажкой на улице Энгельса, 77А, в Челябинске, все-таки подключило к электросети подъемник живущего здесь инвалида.

Челябинец Ильяз Зинуров потерял здоровье во время производственной аварии на ЧМК, когда ему было всего 19. Однако руки он не опустил и не спился, а стал уважаемым человеком, заслужил звание почетного металлурга. О Зинурове часто писали газеты, журналисты сравнивали его с легендарным военным летчиком Алексеем Маресьевым, научившемся вылетать в бой на протезах.

По российским законам, государство обязано обеспечить каждого инвалида свободным доступом в его квартиру. Установки пандуса Ильяз Зинуров добивался несколько лет. В мае подъемник, наконец, установили в подъезде. Но его не разрешили подключить к электросети, ссылаясь на то, что устройство пожароопасно. В итоге Зинурову приходилось брать с собой удлинитель и подключать подъемник к розетке в каморке консьержки.

После того, как федеральные СМИ разместили сюжет о Зинурове, Следственный комитет начал доследственную проверку. А инвалид обратился за помощью к губернатору. После этого его проблема решилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU