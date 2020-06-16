2020-06-16T11:23:04+03:00
Общество

Челябинскому Маресьеву больше не нужно использовать удлинитель, чтобы выйти из дома

Подъемник для легендарного инвалида, наконец, подключили к электросети
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Ильяз Зинуров не мог без помощи посторонних преодолеть десять ступенек в подъезде.Ильяз Зинуров не мог без помощи посторонних преодолеть десять ступенек в подъезде.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

После вмешательства Следственного комитета и губернатора Челябинской области Алексея Текслера товарищество «Наш дом», которое управляет многоэтажкой на улице Энгельса, 77А, в Челябинске, все-таки подключило к электросети подъемник живущего здесь инвалида.

Челябинец Ильяз Зинуров потерял здоровье во время производственной аварии на ЧМК, когда ему было всего 19. Однако руки он не опустил и не спился, а стал уважаемым человеком, заслужил звание почетного металлурга. О Зинурове часто писали газеты, журналисты сравнивали его с легендарным военным летчиком Алексеем Маресьевым, научившемся вылетать в бой на протезах.

По российским законам, государство обязано обеспечить каждого инвалида свободным доступом в его квартиру. Установки пандуса Ильяз Зинуров добивался несколько лет. В мае подъемник, наконец, установили в подъезде. Но его не разрешили подключить к электросети, ссылаясь на то, что устройство пожароопасно. В итоге Зинурову приходилось брать с собой удлинитель и подключать подъемник к розетке в каморке консьержки.

После того, как федеральные СМИ разместили сюжет о Зинурове, Следственный комитет начал доследственную проверку. А инвалид обратился за помощью к губернатору. После этого его проблема решилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жильцы элитного дома два года блокировали в четырех стенах легендарного челябинского Маресьева

Оказалось, что установить пандус для инвалида без ног можно было очень быстро (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске задержали мигранта, делавшего закладки с героином
Голосуй за Конституцию где хочешь: как в Челябинской области получить открепительный, не выходя из дома
Клиенты Райффайзенбанка смогут увидеть полные реквизиты карты в мобильном приложении
В Челябинске отменили спортивные игры БРИКС из-за коронавируса
Челябинскому Маресьеву больше не нужно использовать удлинитель, чтобы выйти из дома
Язычников не пустят на Аркаим в день летнего солнцестояния в Челябинской области
В Челябинской области умерла 10-летняя девочка, катаясь на мотоцикле с пьяным соседом
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 16 июня 2020: число больных перевалило за пять тысяч, четыре новые смерти
Тело искали несколько часов: житель Челябинской области упал с обрыва в реку
История с собакой, спасенной из реки Миасс в Челябинске, получила продолжение
ЧМК произвел прокат для строительства Амурского газоперерабатывающего завода
Нападающий челябинского «Трактора» Томаш Гика стал отцом
Жителя Челябинска осудили за кражу трусов
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Власти Челябинска помогут семье 24-летнего водителя детской поликлиники, умершего от коронавируса
Аэропорт Челябинска возобновляет круглосуточный режим работы
Жителей Челябинска возмутила пропажа охранников из больших магазинов
Все по новой: в Челябинске возобновили скандальную стройку у ЧелГУ
Погода в Челябинске на 16 июня 2020: короткое потепление перед грядущим похолоданием
Текслер рассказал, почему в Челябинской области столько зараженных коронавирусом
Вкусный подарок: спасенный в Челябинске львенок празднует день рождения
Готовы ли челябинцы к «разделяйке»: мнение общественников