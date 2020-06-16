2020-06-16T13:47:23+03:00
Общество

Думали рак, а в горле застрял игрушечный пистолет: медики из Челябинска избавили ребенка от застарелого кашля

Кусочек пластика обнаружили эндоскописты
Лидия ПЕСКОВА
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Из-за этого кусочка пластика парень мучился целый год. Фото: пресс-служба ЧОДКБ.Из-за этого кусочка пластика парень мучился целый год. Фото: пресс-служба ЧОДКБ.
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Героем этой необычной истории стал 11-летний парнишка Семен. Ребенок около года страдал от кашля и проблем с дыханием. Медики заподозрили рак трахеи, но обнаружить опухоль докторам не удалось. Во время эндоскопии врачи нашли в горле ребенка игрушечный пистолетик.

— Небольшой пистолетик из пластика застрял в трахее чуть ниже гортани. Организм пытался избавить от инородного тела, и мальчишка кашлял. Семену делали и компьютерную томографию грудной клетки. Но пистолетик застрял чуть-чуть выше груди, — говорит заведующая отделением эндоскопии Челябинской областной детской клинической больницы Татьяна Лещева.

После того, как игрушку вытащили из ребенка, Семен признался, что помнит, как проглотил игрушечный пистолет. Рассказать об этом родителям он побоялся и никак не думал, что проблемы с дыханием стали следствием того несчастного случая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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