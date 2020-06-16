В Челябинске отменили спортивные игры БРИКС из-за коронавируса
Спортивные игры стран-участниц БРИКС должны были начаться 20 июня, но из-за пандемии сроки сдвинули на сентябрь. Однако сегодня, 16 июня, стало известно, что в этом году турниры не состоятся из-за коронавируса.
В играх должны были принять участие 586 спортсменов из пяти стран.
— Однако, приезд делегаций из зарубежных стран в полном составе в настоящее время невозможен в связи с распространением коронавируса в различных странах. Кроме того, из-за этого возникают сложности у спортсменов с планированием графика выступлений и поддержанием спортивной формы. Также остается сложной эпидситуация и в регионе, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
В правительстве отметили, что регион готов к проведению игр и при стабилизации эпидемиологической ситуации, снятии всех ограничений, сможет провести турниры в 2021 году.
— В частности, предлагаю рассмотреть возможность включения Челябинска в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий на 2021 год для проведения этапа мировой серии по скейтбордингу World Skate или международных соревнований по другим видам спорта, — сказал глава региона Алексей Текслер.
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ИСТОЧНИК KP.RU