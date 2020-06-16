В Челябинске отменили спортивные игры БРИКС из-за коронавируса

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:17:12+03:00

Турниры должны были пройти по самбо, мужскому боксу, ушу, женскому волейболу, баскетболу 3х3 и настольному теннису. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международные турниры могут пройти в следующем году

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Спортивные игры стран-участниц БРИКС должны были начаться 20 июня, но из-за пандемии сроки сдвинули на сентябрь. Однако сегодня, 16 июня, стало известно, что в этом году турниры не состоятся из-за коронавируса.

В играх должны были принять участие 586 спортсменов из пяти стран.

— Однако, приезд делегаций из зарубежных стран в полном составе в настоящее время невозможен в связи с распространением коронавируса в различных странах. Кроме того, из-за этого возникают сложности у спортсменов с планированием графика выступлений и поддержанием спортивной формы. Также остается сложной эпидситуация и в регионе, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В правительстве отметили, что регион готов к проведению игр и при стабилизации эпидемиологической ситуации, снятии всех ограничений, сможет провести турниры в 2021 году.

— В частности, предлагаю рассмотреть возможность включения Челябинска в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий на 2021 год для проведения этапа мировой серии по скейтбордингу World Skate или международных соревнований по другим видам спорта, — сказал глава региона Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU