2020-06-16T11:32:05+03:00
Общество

Клиенты Райффайзенбанка смогут увидеть полные реквизиты карты в мобильном приложении

Теперь оплачивать покупки в интернете просто, даже если карты нет под рукой
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Полные реквизиты карты стали доступны клиентам Райффайзенбанка в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Теперь оплачивать покупки в интернете просто, даже если карты нет под рукой или клиент не успевает забрать активированную карту в отделении.

Чтобы увидеть полные реквизиты банковской карты, нужно выбрать ее в приложении Райффайзен-Онлайн и перейти на вкладку «Инфо», а затем — в раздел «Реквизиты карты и счета». В этом разделе нужно нажать кнопку «Показать полный номер». После чего клиент получит push-уведомление с кодом безопасности и просьбой не передавать реквизиты карты третьим лицам.

— Новая функция доступна на устройствах с операционной системой iOS и Android. Она позволит оплачивать покупки и совершать переводы, даже если по какой-то причине карты с вами нет. Действующие клиенты могут использовать заказанные карты, которые они по каким-то причинам не забрали в отделении, после их активации. Это удобный способ ежедневно управлять деньгами, при этом в целях безопасности клиент не сможет одновременно видеть на экране и номер карты, и СVV-код. Вводить код безопасности нужно при каждом открытии реквизитов, — отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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