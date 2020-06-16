В Челябинске задержали мигранта, делавшего закладки с героином

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:14:31+03:00

Сотрудники Росгвардии заметили полиэтиленовый пакет, торчавший из кармана у молодого человека Фото: Олег ЗОЛОТО

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29 свертков с героином обнаружили у гражданина Таджикистана, задержанного в одном из дворов Челябинска. Закладочника заметил житель города и обратился к сотрудникам Росгвардии, патрулировавшим улицы.

— В ходе беседы сотрудники вневедомственной охраны заметили торчащий из заднего кармана брюк полиэтиленовый сверток, обмотанный синей изолентой. Имея большой опыт в задержании распространителей наркотических веществ, росгвардейцы задержали 19-летнего подозреваемого и передали его прибывшей следственно-оперативной группе, — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Сотрудники полиции в присутствии понятых изъяли у мигранта 29 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза показала, что это героин.

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ИСТОЧНИК KP.RU