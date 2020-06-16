2020-06-16T13:22:40+03:00
Общество

Строительство элитного дома на северо-западе Челябинска переросло в уголовное дело

Застройщика подозревают в обмане дольщиков на 31 млн рублей
Екатерина АНДРЕЕВА
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Король Плаза. Фото: 2ГИСКороль Плаза. Фото: 2ГИС
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Застройщик жилого комплекса «Король Плаза», что находится в Курчатовском районе Челябинска, стал фигурантом уголовного дела. 25-этажный дом на Комсомольском проспекте, 80 возвели на деньги дольщиков. Сроки его сдачи не раз переносились, объект до сих пор не доделан — строятся нежилые помещения, офисы и магазины.

Застройщиком заинтересовалась прокуратура. Выяснилось, что на ООО «Перспектива» более 31 млн долгов по судебным искам и не только. Но покрыть их покрыть нечем — имущество на организации не зарегистрировано, деньги на счетах отсутствуют. Кроме того, Арбитражный суд Челябинской области рассматривает заявление о признании компании банкротом.

— Застройщик не имеет финансовой возможности завершить строительство объекта. При этом в ходе проверки выявлены факты нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства, в том числе путем перевода сумм на аффилированные предприятия, руководителем которых также является директор ООО «Перспектива», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Районная прокуратура поставила расследование на контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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