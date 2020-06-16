Гематома на глазу: в Челябинской области водитель маршрутки ударил дверью ребенка

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:50:43+03:00

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В Магнитогорске маленькая девочка получила травмы, выходя из маршрутки. Когда они с мамой спускались из салона, водитель резко закрыл дверь, из-за чего ребенка вытолкнуло на асфальт. У малышки образовалась большая гематома на левом глазу. Инцидент произошел 15 июня, в маршрутке №46.

— Выходили мы строго на остановке. Дверь у машины автоматическая. Водитель ее просто закрыл в момент нашего выхода. О чем он думал — непонятно. Я сама попросила об остановке, все видели, что мы выходим. Меня отбросило в салон, а мою дочку дверью вытолкнуло на асфальт. Получены травмы и ушибы левой части тела ребенка, — рассказала мама в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во ВКонтакте.

Как сообщает издание «Челябинск Сегодня», в отделе полиции «Правобережный» сообщение зарегистрировано. Сейчас проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU