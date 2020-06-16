Челябинские общественники пригрозили заявиться к Текслеру в день голосования

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:31:02+03:00

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Активистов движения «Челябинск, дыши!» возмутило, что губернатор Алексей Текслер перестал проводить личные приемы. Карантинные меры для общественников — не аргумент.

— Визитеров следует обеспечить перчатками, масками, санитайзерами, а социальную дистанцию люди сами смогут соблюдать. Можно и на улице пообщаться в крайнем случае, — заявила депутат Елена Вахтина.

Общественники намерены организовать встречу сами в День голосования по поправкам в Конституцию. 1 июля — это первый день третьего квартала, ведь прием граждан, как сообщается на сайте правительства, должен проводиться ежеквартально.

— Никакого официального уведомления о проведении публичной акции мы не подаем, потому что, во-первых, это не митинг, это встреча с должностным лицом. А во-вторых, даже если бы это было митингом, статья 31 Конституции РФ дает нам право собираться мирно, без оружия и никакие согласования для этого по Конституции вообще-то не требуются, — заявила Елена Вахтина.

Планируется понять наболевшие вопросы: выбросы, строительство хирургического корпуса в городском бору, вырубку деревьев под строительство хоккейной академии и другие. Участников встречи просят взять с собой паспорт, а также формальное заявление на имя губернатора с просьбой решить ту или иную проблему. Активисты ожидают около 200 участников — именно столько человек заявились к бывшему мэру Челябинска Владимиру Елистратову в День конституции 12 декабря 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU