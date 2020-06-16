В Челябинске подожгли модный бар в старинном здании

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:28:00+03:00

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Спас огнеупорный утеплитель: в Челябинске попытались поджечь бар Greenery на улице Труда. Об этом рассказала на своей странице владелица заведения, известный ресторатор Татьяна Мизюрина.

Вспоминая прошлогодний скандал с ремонтом здания, являющегося объектом культурного наследия, она отметила, что если бы здание было в его первозданном виде, то его бы уже не было на карте.

— Ну что, правозащитники, будете спасать памятник? Или вы только пишите в прокуратуру о незаконном утеплении (которое спасло памятник) и сносите летники, тем самым не давая бизнесменам работать, заботиться и беречь объекты культурного наследия? Как я понимаю, вам очень нравится разрушенные строения, лишь бы бизнесу, который платит налоги, не досталось, — написала Татьяна Мизюрина на своей странице в Instagram.

Предприниматель уже обратилась в полицию. Поджигатель «засветился» на камерах видеонаблюдения.

Как сообщал ранее КП-Челябинск, в ноябре прошлого года активисты сорвали ремонт объекта культурного наследия. Здание на Цвиллинга, 6 называют Домом Рындина. Кузьма Рындин — первый секретарь обкома партии, который возглавил Челябинскую область в 1934 году, по сути это первый глава региона. Чем аргументировали свои действия собственники, — читайте в нашем материале.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/785245" frameborder="0"></iframe> В Челябинске подожгли модный бар.Видео: tatiana_mizyourina/instagram.com

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ИСТОЧНИК KP.RU