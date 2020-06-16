Из всех орудий: в Курганской области вертолетчики открыли сезон тренировочных вылетов
В тренировках были задействованы экипажи вертолетов Ми-8 отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа. Министерство обороны России сообщило, что в отработке учебных боевых задач принимали участие молодые летчики.
Шесть экипажей совершили 13 вылетов и уничтожили на полигоне более двух десятков наземных целей. Именно там по плану учений располагался предполагаемый противник. Но до этого летчики самостоятельно должны были обнаружить цель, увидеть объект, рассчитать скорость и угол атаки и открыть огонь на поражение.
В Минобороны отмечают, что стреляли вертолетчики из штатного пушечного оружия и установок по пуску неуправляемых авиационных ракет. При этом высота полета по заданию была всего порядка 50 метров.
Это были первые летние учения молодых экипажей авиаполка Центрального военного округа
Летчики ЦВО выполнили боевые стрельбы на полигоне в Курганской области.В ходе стрельб шесть экипажей вертолетов Ми-8 совершили 13 вылетов
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU