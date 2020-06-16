Из всех орудий: в Курганской области вертолетчики открыли сезон тренировочных вылетов

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:02:58+03:00

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В тренировках были задействованы экипажи вертолетов Ми-8 отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа. Министерство обороны России сообщило, что в отработке учебных боевых задач принимали участие молодые летчики.

Шесть экипажей совершили 13 вылетов и уничтожили на полигоне более двух десятков наземных целей. Именно там по плану учений располагался предполагаемый противник. Но до этого летчики самостоятельно должны были обнаружить цель, увидеть объект, рассчитать скорость и угол атаки и открыть огонь на поражение.

В Минобороны отмечают, что стреляли вертолетчики из штатного пушечного оружия и установок по пуску неуправляемых авиационных ракет. При этом высота полета по заданию была всего порядка 50 метров.

Это были первые летние учения молодых экипажей авиаполка Центрального военного округа

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/785189" frameborder="0"></iframe> Летчики ЦВО выполнили боевые стрельбы на полигоне в Курганской области.В ходе стрельб шесть экипажей вертолетов Ми-8 совершили 13 вылетов

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ИСТОЧНИК KP.RU