Прокуратура начала проверку из-за аварии на М-5 в Челябинской области
Назначена проверка: Прокуратура Челябинской области заинтересовалась массовым ДТП на трассе М-5. Во время происшествия грузовой автомобиль с отказавшими тормозами сбил пять автомобилей.
Проверку инициировал региональный прокурор Виталий Лопин. На месте ДТП также работает представитель ведомства Катав-Ивановска. Компанию, которая выпустила на линию грузовик, также проверят на нарушение законодательства о техническом и медицинском осмотре. Ход проверки взят прокурором области под личный контроль.
В ходе происшествия погибло двое человек, еще семеро получили различные травмы и ранения. Сейчас движение на трассе восстановлено.
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ИСТОЧНИК KP.RU