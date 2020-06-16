Прокуратура начала проверку из-за аварии на М-5 в Челябинской области

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:38:25+03:00

На участке шли ремонтные работы Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

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Назначена проверка: Прокуратура Челябинской области заинтересовалась массовым ДТП на трассе М-5. Во время происшествия грузовой автомобиль с отказавшими тормозами сбил пять автомобилей.

Проверку инициировал региональный прокурор Виталий Лопин. На месте ДТП также работает представитель ведомства Катав-Ивановска. Компанию, которая выпустила на линию грузовик, также проверят на нарушение законодательства о техническом и медицинском осмотре. Ход проверки взят прокурором области под личный контроль.

В ходе происшествия погибло двое человек, еще семеро получили различные травмы и ранения. Сейчас движение на трассе восстановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU