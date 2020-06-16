2020-06-16T16:50:23+03:00
Общество

Срок давности истек: суд оправдал экс-главу Челябинской области Дубровского

Бывшего губернатора подозревали в сговоре на дорожных аукционах
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Есть версия, что материалы УФАС стали причиной отставки ДубровскогоЕсть версия, что материалы УФАС стали причиной отставки ДубровскогоФото: Валентина ВАГАНОВА
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ФАС проиграл: центральный райсуд Челябинска встал на сторону экс-губернатора Бориса Дубровского в деле о сговоре на дорожных аукционах. Ранее с подобными обвинениями выступило региональное УФАС.

Ранее антимонопольщики возбудило против бывшего главы региона административное дело из-за соглашения о нарушении конкуренции с компанией «Южуралмост». В марте дело было закрыто, однако в постановлении указывалось на вину экс-губернатора, что и вынудило Дубровского обратиться в суд.

— Дубровский обжаловал постановление УФАС, закрывшего административное дело в связи с истечением срока давности, поскольку в решении антимонопольщиков сделан вывод о наличии в его действиях состава правонарушения. Суд исключил из постановления УФАС вывод о виновности Дубровского. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано, — рассказали в пресс-службе суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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