2020-06-16T17:28:43+03:00
Общество

Тянемся к знаниям: в Челябинске свою работу возобновляют библиотеки

В учреждениях будут соблюдать все санитарные меры
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Ранее на входах в библиотеки висели такие объявления. Фото: Публичная библиотека, instagram.comРанее на входах в библиотеки висели такие объявления. Фото: Публичная библиотека, instagram.com
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Только по предварительной записи: в Челябинске возобновляют свою работу библиотеки. С 17 июня свои двери откроет библиотека имени А.С. Пушкина, а с 18 июня и все остальные, правда, с оговорками.

Так будет доступна только выдача и прием книг. Для этого в библиотеках оборудуют специальные зоны у входа в учреждениях. В остальные помещения вход для посетителей будет закрыт. При этом забрать заказанные книги будет возможно только по предварительной записи. Кроме того, посетителям старшего возраста просят воздержатся от посещения — коронавирус все еще бушует.

Пандемия также повлияла и на процедуру возврата. После 15 или 7 дней «проката» книги будут помещены на карантин на 72 часа. До этого взять книгу не получится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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