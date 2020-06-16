Тянемся к знаниям: в Челябинске свою работу возобновляют библиотеки
Только по предварительной записи: в Челябинске возобновляют свою работу библиотеки. С 17 июня свои двери откроет библиотека имени А.С. Пушкина, а с 18 июня и все остальные, правда, с оговорками.
Так будет доступна только выдача и прием книг. Для этого в библиотеках оборудуют специальные зоны у входа в учреждениях. В остальные помещения вход для посетителей будет закрыт. При этом забрать заказанные книги будет возможно только по предварительной записи. Кроме того, посетителям старшего возраста просят воздержатся от посещения — коронавирус все еще бушует.
Пандемия также повлияла и на процедуру возврата. После 15 или 7 дней «проката» книги будут помещены на карантин на 72 часа. До этого взять книгу не получится.
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ИСТОЧНИК KP.RU