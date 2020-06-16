Погода в Челябинске на 17 июня 2020: северный ветер несет перемены

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:37:42+03:00

Какой будет погода в Челябинске 17 июня 2020 года

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17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. И на Южном Урале природа попробует побороться с жарой. А насколько успешно — узнаете из прогноза погоды в Челябинске на 17 июня 2020 года.

Синоптики Челябинского гидрометцентра обещают нам такой же жаркий день, как во вторник. Днем в Челябинске будет до +27 градусов. До обеда в городе сохранится режим НМУ. А потом погода начнет меняться. В областном центре усилится ветер, а также может пройти дождь с грозой.

Увы, синоптики говорят, что среда станет последним солнечным днем на этой неделе.

С четверга в городе резко похолодает сразу на 8 градусов, зачастят дожди.

Относительно теплым днем, но тоже с дождиком, будет суббота.

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ИСТОЧНИК KP.RU