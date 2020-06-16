2020-06-16T17:37:42+03:00
Общество

Погода в Челябинске на 17 июня 2020: северный ветер несет перемены

Какой будет погода в Челябинске 17 июня 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Челябинцам пригодятся зонты.Челябинцам пригодятся зонты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. И на Южном Урале природа попробует побороться с жарой. А насколько успешно — узнаете из прогноза погоды в Челябинске на 17 июня 2020 года.

Синоптики Челябинского гидрометцентра обещают нам такой же жаркий день, как во вторник. Днем в Челябинске будет до +27 градусов. До обеда в городе сохранится режим НМУ. А потом погода начнет меняться. В областном центре усилится ветер, а также может пройти дождь с грозой.

Увы, синоптики говорят, что среда станет последним солнечным днем на этой неделе.

С четверга в городе резко похолодает сразу на 8 градусов, зачастят дожди.

Относительно теплым днем, но тоже с дождиком, будет суббота.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От Rolls Royce до «Камаза»: чем владеют депутаты челябинской гордумы
В Челябинске смягчили приговор банде коллекторов, возглавляемой тренером по боксу
Челябинский индустриальный парк получил президентский грант
Момент жуткого ДТП с грузовиком в Челябинской области попал на видео
Погода в Челябинске на 17 июня 2020: северный ветер несет перемены
Тянемся к знаниям: в Челябинске свою работу возобновляют библиотеки
Срок давности истек: суд оправдал экс-главу Челябинской области Дубровского
Прокуратура начала проверку из-за аварии на М-5 в Челябинской области
ВТБ нарастил объем продаж автокредитов в три раза
Из всех орудий: в Курганской области вертолетчики открыли сезон тренировочных вылетов
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через систему быстрых платежей
В Челябинске подожгли модный бар в старинном здании
АКРА подтвердило рейтинг Райффайзенбанка на уровне ААА(RU)
Челябинские общественники пригрозили заявиться к Текслеру в день голосования
Гематома на глазу: в Челябинской области водитель маршрутки ударил дверью ребенка
Думали рак, а в горле застрял игрушечный пистолет: медики из Челябинска избавили ребенка от застарелого кашля
Строительство элитного дома на северо-западе Челябинска переросло в уголовное дело
В Челябинске задержали мигранта, делавшего закладки с героином
Голосуй за Конституцию где хочешь: как в Челябинской области получить открепительный, не выходя из дома