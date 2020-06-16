2020-06-16T17:39:43+03:00
Происшествия

Момент жуткого ДТП с грузовиком в Челябинской области попал на видео

Многотонник без тормозов протаранил пять машин на М-5
Валентина ВАГАНОВА
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В ДТП погибли два человека, еще шестеро получили травмы.В ДТП погибли два человека, еще шестеро получили травмы.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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В Сети появилось видео с трассы М-5, где сегодня, 16 июня, грузовик «собрал» пять автомобилей. На кадрах видно, как большегруз за секунды подминает под себя четыре легковушки и врезается в грузовой Cino. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что у грузовика отказали тормоза.

В ДТП погибли два человека, шестеро получили травмы. Двоих в средней степени тяжести увезли в районную больницу Катав-Ивановска, двое будут лечится дома, еще двоим помощь оказали на месте.

Прокуратура начала проверку по этой аварии. Компанию, выпустившую на линию грузовик, также проверят на нарушение закона о техническом и медицинском осмотре.

Сейчас движение на трассе восстановлено.

В Челябинской области грузовик «собрал» пять машин на трассе М-5.Видео: vk.com/Александр Шапошников

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ИСТОЧНИК KP.RU

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