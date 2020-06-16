Момент жуткого ДТП с грузовиком в Челябинской области попал на видео

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:39:43+03:00

В ДТП погибли два человека, еще шестеро получили травмы. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Многотонник без тормозов протаранил пять машин на М-5

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В Сети появилось видео с трассы М-5, где сегодня, 16 июня, грузовик «собрал» пять автомобилей. На кадрах видно, как большегруз за секунды подминает под себя четыре легковушки и врезается в грузовой Cino. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что у грузовика отказали тормоза.

В ДТП погибли два человека, шестеро получили травмы. Двоих в средней степени тяжести увезли в районную больницу Катав-Ивановска, двое будут лечится дома, еще двоим помощь оказали на месте.

Прокуратура начала проверку по этой аварии. Компанию, выпустившую на линию грузовик, также проверят на нарушение закона о техническом и медицинском осмотре.

Сейчас движение на трассе восстановлено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/785270" frameborder="0"></iframe> В Челябинской области грузовик «собрал» пять машин на трассе М-5.Видео: vk.com/Александр Шапошников

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ИСТОЧНИК KP.RU