Момент жуткого ДТП с грузовиком в Челябинской области попал на видео
В Сети появилось видео с трассы М-5, где сегодня, 16 июня, грузовик «собрал» пять автомобилей. На кадрах видно, как большегруз за секунды подминает под себя четыре легковушки и врезается в грузовой Cino. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что у грузовика отказали тормоза.
В ДТП погибли два человека, шестеро получили травмы. Двоих в средней степени тяжести увезли в районную больницу Катав-Ивановска, двое будут лечится дома, еще двоим помощь оказали на месте.
Прокуратура начала проверку по этой аварии. Компанию, выпустившую на линию грузовик, также проверят на нарушение закона о техническом и медицинском осмотре.
Сейчас движение на трассе восстановлено.
В Челябинской области грузовик «собрал» пять машин на трассе М-5.Видео: vk.com/Александр Шапошников
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ИСТОЧНИК KP.RU