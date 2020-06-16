Челябинский индустриальный парк получил президентский грант

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:00:20+03:00

Руины на «призраке горы французской» будут обновлять в несколько этапов

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Тропы, зоны отдыха и смотровые площадки — именно такие элементы появятся в миасском «Природно-индустриальный парке «Призрак горы Французской». Проект необычного туристического места выиграл президентский грант.

«Он проектируется на основе достопримечательного места «Французская горка (развалины (руины) бельгийской фактории)», известного также как Рудник «Холмистый». Еще его одно народное название — Французская горка. Это руины, которые расположены в Челябинской области около города Миасса. Разрабатывая проект, мы ставили целью просвещение путем создания культурного ландшафта, который бы использовался для организованного туризма, — цитирует слова автора проекта Гаяза Самигулова издание «Полит74».

Сейчас деньги будут потрачены на развитие парка, что сделает его привлекательным местом для безопасного туристического отдыха. При этом, также авторы считают, что подобный объект также сможет приобщить людей к истории развития индустрии на Урале. Для этого сейчас заключено сотрудничество с Миасским краеведческим музеем.

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ИСТОЧНИК KP.RU