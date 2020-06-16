2020-06-16T19:04:52+03:00
Общество

В Челябинске смягчили приговор банде коллекторов, возглавляемой тренером по боксу

Вымогательство в составе группы сочли недоказанным
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Дело о банде коллекторов, в которой состоял экс-тренер сборной Курганской области по боксу Линар Фархутдинов, принимает новый оборот. В челябинском областном суде решили смягчить приговор нескольким фигурантам, отменив наказание по обивнению в вымогательстве.

— Челябинский областной суд, рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело, в части осуждения Фархутдинова, Катпенова и Чернышенко по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также в части осуждения Чернышенко по обвинению в совершении аналогичного преступления. В отмененной части дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, — сообщила пресс-секретарь суда Наталья Прохорова

В основном, изменения коснулись приговора Михаилу Чернышенко. Изначально он получил срок в виде 5 лет лишения свободы. Теперь, после оправдания по двум статьям, ему снижено наказание до 4 лет и 10 месяцев. Экс-тренер Линар Фархутдинов был приговорен судом первой инстанции к четырем годам заключения в колонии общего режима. Во время следствия спортсмены Курганской области написали несколько обращений в защиту тренера.

В группе участвовало пятеро человек, трое из них получили условные сроки. Коллекторы звонили должникам микрофинансовых организаций и начинали угрожать расправой, избиением или изнасилованием. Данные они получили из реального коллекторского агентства, откуда взяли базу.

Сторона защиты настаивала на полном оправдании Фархутдинова и переквалификации действий Чернышенко с тяжкого на преступления небольшой и средней тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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