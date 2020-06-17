Подарок к окончанию режима: в Челябинске откроется новый термальный курорт

17 Июнь 2020 2020-06-16T20:31:54+03:00

Судя по фотографиям из соцсетей, комплекс почти готов к открытию. Фото: Анна Шипина, Instagram

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В Челябинске готовится к открытию новый термальный курорт. Комплекс с бассейнами и спа уже практически готов, однако для открытия ждет окончание режима повышенной готовности.

«Термы VODA» расположится прямо на окраине города. Благодаря своему расположению — в микрорайоне «Вишневая горка» на улице Олимпийская — комплекс сможет зацепить не только челябинцев, но и жителей из других регионов. Кстати, комплекс все равно заметен не сразу — путь к нему преграждает небольшой лес.

При этом, у курорта есть и более опытные соперники на этом поприще — в Челябинске уже несколько лет работают Баден-Баден и «Термы Александрия».

Редакция КП-Челябинск уже связалась с пресс-службой курорта. Подробности проекта нам обещали рассказать позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU