2020-06-16T20:31:54+03:00
Общество

Подарок к окончанию режима: в Челябинске откроется новый термальный курорт

Карантин поможет довести комплекс до ума
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Судя по фотографиям из соцсетей, комплекс почти готов к открытию. Фото: Анна Шипина, InstagramСудя по фотографиям из соцсетей, комплекс почти готов к открытию. Фото: Анна Шипина, Instagram
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В Челябинске готовится к открытию новый термальный курорт. Комплекс с бассейнами и спа уже практически готов, однако для открытия ждет окончание режима повышенной готовности.

«Термы VODA» расположится прямо на окраине города. Благодаря своему расположению — в микрорайоне «Вишневая горка» на улице Олимпийская — комплекс сможет зацепить не только челябинцев, но и жителей из других регионов. Кстати, комплекс все равно заметен не сразу — путь к нему преграждает небольшой лес.

При этом, у курорта есть и более опытные соперники на этом поприще — в Челябинске уже несколько лет работают Баден-Баден и «Термы Александрия».

Редакция КП-Челябинск уже связалась с пресс-службой курорта. Подробности проекта нам обещали рассказать позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Подарок к окончанию режима: в Челябинске откроется новый термальный курорт
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