«Симптомов не было»: в Челябинске несколько росгвардейцев заболели коронавирусом
Несколько сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии в Челябинске заболели коронавирусом. Об этом сообщил журналисту «Комсомольской правды» источник в правоохранительных органах. В пресс-службе ведомства информацию подтвердили.
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— Пять сотрудников получили положительные результаты тестов на коронавирус. Ни у одного из них нет симптомов проявлений заболевания. Сами носители и лица, контактировавшие с ними, а это еще пять человек, были заблаговременно изолированы по местам проживания, — прокомментировал пресс-секретарь управления Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.
Известно, что заболевшие — «кабинетные» сотрудники. То есть на патрулирование улиц и задержания не выезжали.
— Подразделение продолжает выполнять задачи в штатном режиме. В помещениях проведена заключительная дезинфекция. Комплекс барьерных и санитарно-противоэпидемических мероприятий, проводимых в подразделении, усилен, — подчеркнул Альберт Габбазов.
Напомним, в конце мая в подразделении вневедомственной охраны на улице Елькина заболела сотрудница. После этого семь человек, контактировавших с ней, отправили на двухнедельный карантин. Ни у кого из них ковид не подтвердился, все сотрудники уже вернулись в работе.
Еще четверо росгвардейцев-военнослужащих заболели в озерском гарнизоне. Перед этим один из заболевших ездил в командировку в Дагестан.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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