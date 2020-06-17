«Симптомов не было»: в Челябинске несколько росгвардейцев заболели коронавирусом

17 Июнь 2020 2020-06-16T20:49:22+03:00

COVID-19 подтвердили у пяти человек, еще столько же контактных отправили на карантин Фото: Олег ЗОЛОТО

В помещениях, где они работали, провели дезинфекцию

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Несколько сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии в Челябинске заболели коронавирусом. Об этом сообщил журналисту «Комсомольской правды» источник в правоохранительных органах. В пресс-службе ведомства информацию подтвердили.

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— Пять сотрудников получили положительные результаты тестов на коронавирус. Ни у одного из них нет симптомов проявлений заболевания. Сами носители и лица, контактировавшие с ними, а это еще пять человек, были заблаговременно изолированы по местам проживания, — прокомментировал пресс-секретарь управления Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Известно, что заболевшие — «кабинетные» сотрудники. То есть на патрулирование улиц и задержания не выезжали.

— Подразделение продолжает выполнять задачи в штатном режиме. В помещениях проведена заключительная дезинфекция. Комплекс барьерных и санитарно-противоэпидемических мероприятий, проводимых в подразделении, усилен, — подчеркнул Альберт Габбазов.

Напомним, в конце мая в подразделении вневедомственной охраны на улице Елькина заболела сотрудница. После этого семь человек, контактировавших с ней, отправили на двухнедельный карантин. Ни у кого из них ковид не подтвердился, все сотрудники уже вернулись в работе.

Еще четверо росгвардейцев-военнослужащих заболели в озерском гарнизоне. Перед этим один из заболевших ездил в командировку в Дагестан.

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ИСТОЧНИК KP.RU