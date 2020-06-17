2020-06-16T20:49:22+03:00
Коронавирус Covid-19

«Симптомов не было»: в Челябинске несколько росгвардейцев заболели коронавирусом

В помещениях, где они работали, провели дезинфекцию
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
COVID-19 подтвердили у пяти человек, еще столько же контактных отправили на карантинCOVID-19 подтвердили у пяти человек, еще столько же контактных отправили на карантинФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Несколько сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии в Челябинске заболели коронавирусом. Об этом сообщил журналисту «Комсомольской правды» источник в правоохранительных органах. В пресс-службе ведомства информацию подтвердили.

Какие привычки останутся с нами после коронавируса, — рассказала бизнес-тренер Елена Золина

00:00
00:00

— Пять сотрудников получили положительные результаты тестов на коронавирус. Ни у одного из них нет симптомов проявлений заболевания. Сами носители и лица, контактировавшие с ними, а это еще пять человек, были заблаговременно изолированы по местам проживания, — прокомментировал пресс-секретарь управления Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Известно, что заболевшие — «кабинетные» сотрудники. То есть на патрулирование улиц и задержания не выезжали.

— Подразделение продолжает выполнять задачи в штатном режиме. В помещениях проведена заключительная дезинфекция. Комплекс барьерных и санитарно-противоэпидемических мероприятий, проводимых в подразделении, усилен, — подчеркнул Альберт Габбазов.

Напомним, в конце мая в подразделении вневедомственной охраны на улице Елькина заболела сотрудница. После этого семь человек, контактировавших с ней, отправили на двухнедельный карантин. Ни у кого из них ковид не подтвердился, все сотрудники уже вернулись в работе.

Еще четверо росгвардейцев-военнослужащих заболели в озерском гарнизоне. Перед этим один из заболевших ездил в командировку в Дагестан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Симптомов не было»: в Челябинске несколько росгвардейцев заболели коронавирусом
Подарок к окончанию режима: в Челябинске откроется новый термальный курорт
От Rolls Royce до «Камаза»: чем владеют депутаты челябинской гордумы
В Челябинске смягчили приговор банде коллекторов, возглавляемой тренером по боксу
Челябинский индустриальный парк получил президентский грант
Момент жуткого ДТП с грузовиком в Челябинской области попал на видео
Погода в Челябинске на 17 июня 2020: северный ветер несет перемены
Тянемся к знаниям: в Челябинске свою работу возобновляют библиотеки
Срок давности истек: суд оправдал экс-главу Челябинской области Дубровского
Прокуратура начала проверку из-за аварии на М-5 в Челябинской области
ВТБ нарастил объем продаж автокредитов в три раза
Из всех орудий: в Курганской области вертолетчики открыли сезон тренировочных вылетов
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через систему быстрых платежей
В Челябинске подожгли модный бар в старинном здании
АКРА подтвердило рейтинг Райффайзенбанка на уровне ААА(RU)
Челябинские общественники пригрозили заявиться к Текслеру в день голосования
Гематома на глазу: в Челябинской области водитель маршрутки ударил дверью ребенка
Думали рак, а в горле застрял игрушечный пистолет: медики из Челябинска избавили ребенка от застарелого кашля
Строительство элитного дома на северо-западе Челябинска переросло в уголовное дело
В Челябинске задержали мигранта, делавшего закладки с героином
Голосуй за Конституцию где хочешь: как в Челябинской области получить открепительный, не выходя из дома