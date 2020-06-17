Эксперт: почему туристам, купившим туры в Челябинске, не вернут деньги

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:20:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Многие горожане, заплатившие за туристические путевки еще зимой, до сих пор не могут вернуть свои деньги. Почему так происходит, объяснила эксперт.

— Дело в том, что предоплаты, которые внесли туристы по акциям раннего бронирования, по большей части уже распределены по цепочке контрагентов. В туризме же цепочка очень длинная: перевозка, страхование, трансфер, размещение, питание — все они взаимосвязаны. И система такова, что практически все работают на предоплате. Турист по раннему бронированию заплатил на 10 % ниже, часть денег ушла авиаперевозчику, которому сразу оплатили квоту мест на регулярном или чартерном рейсе. В связи с тем, что цена на топливо растет, оно закупается заранее, чтобы опять же выиграть в цене. Гостиницы вкладывают деньги в ремонт, замену мебели, сантехники, делают предоплату на питание, — рассказала «Южноуральской панораме» президент Челябинской ассоциации туристических организаций Людмила Мосина.

По словам эксперта, писк заявлений на возврат денег пришелся на период с 15 марта до 15 апреля. Самой большой категорией, кто был согласен исключительно на возврат средств, стали 50-60-летние туристы, а это около трети всех клиентов турфирм.

Также Мосина полагает, что после пандемии туристическая отрасль станет более цифовизованной. Забронировать билеты на самолет, номер в отеле, купить страховку можно будет не выходя из дома. А функции менеджеров турфирм несколько поменяются — они будут востребованы эксперт или консультант, а главное — продавцы эмоций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU