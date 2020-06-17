«Трасса пустая, улетел в овраг»: половина автолюбителей из Челябинска засыпали за рулем
Каждый второй челябинский водитель хотя бы раз в жизни засыпали за рулем. Автомобильный портал «Дром» провел соцопрос, поинтересовавшись у автолюбителей «Вы когда-нибудь засыпали за рулем?». Положительный ответ выбрали 49%.
3% признались, что сон за рулем привел к неприятным последствиям. У 46% все обошлось.
— Один раз под утро не дотянул километров 30 до Нягани (ХМАО). Трасса пустая, выехал на встречную полосу, столбики посбивал и в овраг... В машине жена и двое детей. Слава Богу, все обошлось. Люди отдыхайте в дороге не торопитесь, — поделился неудачным опытом респондент.
— Я заснул однажды ночью на трассе. Машина начала уходить с дороги. Хорошо, что было барьерное ограждение справа — проснулся от скрипящего звука. Без него улетел бы с дороги. С тех пор знаю, что я не ночной ездок. Мне не помогают ни остановки, ни пение, ни напитки и прочие дела. Только сон, — рассказал еще один частник опроса.
Самые «сонные» водители — в Якутии (57%). Наименьший показатель в Крыму — 35%. В среднем по стране засыпали за рулем 51% водителей.
— В Бурятии 8%, а в Московской области 6,8% опрошенных признались, что сон за рулем имел для них неприятные последствия. Это почти в три и два раза чаще соответственно, чем в среднем по стране, — отмечают исследователи.
Сон за рулем может привести к страшной аварии. Накануне на трассе М5 в Челябинской области произошло крупное ДТП. Правда виной стал не сонный водитель, а неисправные тормоза. В результате погибли двое, еще шестеро получили травмы. Шокирующий момент аварии попал на видео.
В Челябинской области грузовик «собрал» пять машин на трассе М-5.Видео: vk.com/Александр Шапошников
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ИСТОЧНИК KP.RU