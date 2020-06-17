Челябинская область на позициях отстающей по числу богатый семей

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:42:13+03:00

Конечно, хотелось бы место повыше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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РИА «Новости» составило общероссийский рейтинг благосостояния семей. Где оказалась Челябинская область?

— Исследователи сравнили среднюю заработную плату, минимальный прожиточный минимум на семьи с одним и двумя детьми, а также реальную цену потребительской корзины. Исходя из этих данных, было вычислено, сколько денег оставалось в 2019 у среднестатистической семьи в месяц после минимальных расходов, — сообщает сайт «Полит74».

Для большинства регионов Уральского федерального округа этот тест оказался успешным. Ямало-Ненецкий автономный округ, входящий в наш федеральный округ, даже оказался на 1 месте в стране.

Рейтинг УрФО выглядит следующим образом:

1 место (1 место в стране) — Ямало-Ненецкий автономный округ (семья с одним ребенком —101 643 рубля семья с двумя детьми — 88 454 рубля);

2 место (5 место в стране) — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (с одним ребенком — 69 463 рубля, с двумя детьми — 56 832 рубля);

3 место (11 место в стране) — Тюменская область (с одним ребенком — 51 296 рублей, с двумя детьми — 39 239 рублей);

4 место (24 место в стране) — Свердловская область (с одним ребенком — 38 778 рублей, с двумя детьми — 27 033 рубля);

5 место (28 место в стране) — Челябинская область (с одним ребенком — 37 985 рублей, с двумя детьми — 25 748 рубля);

6 место (70 место в стране) — Курганская область (с одним ребенком — 22 669 рублей, с двумя детьми — 11 398 рублей).

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ИСТОЧНИК KP.RU