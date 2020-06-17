2020-06-17T09:30:52+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 17 июня 2020: цифры снова зашкалили и шесть погибших

Минздрав озвучил свежую статистику
Лидия ПЕСКОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Челябинске растет.Количество зараженных коронавирусом в Челябинске растет.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Челябинской области продолжает расти количество заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 170 человек, а в общей сложности с начала пандемии коронавирусом заразились 5301 южноуралец.

Чуть менее половины уже выписались из больниц. Причем число выписанных за последние сутки на несколько человек превышает число вновь заболевших.

Под наблюдением докторов остается большая армия пациентов — 2441 южноуралец.

Число погибших от коронавируса в Челябинской области приближается к сотне. Минувший день стал рекордным по количеству погибших. В больницах скончались четыре человека из Челябинска: 54-летняя женщина, а также мужчины 62, 67 и 73 лет.

В Верхнеуральске умерла престарелая женщина 88 лет, у которой также была ишемическая кардиомиопатия. А в Сатке погибла 80-летняя пациентка, на фоне ковид у женщины случился острый инфаркт миокарда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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