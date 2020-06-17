По предложению губернатора челябинцев учат раздельному сбору мусора

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:50:54+03:00

Крупные наклейки на баках подскажут, что куда складывать. Фото: cheladmin.ru

Пилотный проект, стартовавший в новых микрорайонах, пойдет по городу

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На контейнерных площадках в «Парковом 2» и «Академ Riverside» появились емкости с указанием содержимого. Баки «Вторсырье» предназначены для пластика, бумаги, стекла, металла.

Для дальнейшей переработки вторсырье будет доставляться на отдельную сортировку, и после, разобранное по фракциям, отправляться на местные предприятия.

Еще один контейнер на новых площадках — для смешанных отходов. Собранное отдельной машиной доставят на сортировку. Непригодное для переработки захоронят на полигоне.

Пока в Челябинске установлено 25 баков, к концу июня их станет 40. Сортируют отходы жители Южноуральска и Копейска.

В марте по инициативе губернатора, наш регион первым в стране принял закон о раздельном сборе отходов.

− К коммунальным отходам должно быть современное отношение. Челябинской области нужно использовать передовые технологии, это серьезный шаг к благоприятной среде, − заявил Текслер

Ранее губернатор знакомился с челябинским предприятием «ВторКом». Для полной загрузки мощностей переработки «вторичку» предприятие закупает в других регионах. Текслер поручил ускорить переход на раздельный сбор отходов, чтобы на полигон попадал минимум.

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ИСТОЧНИК KP.RU