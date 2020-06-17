Полиция накрыла подпольное интернет-казино в Челябинске
Азартный бизнес процветал в Ленинском районе. Стражи порядка накрыли сразу пять точек, где любители азартных игр просаживали деньги, изъято 17 компьютеров. Подпольный клуб организовали две женщины 44 и 33 лет
Следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 («Незаконная организация и проведение азартных игр»). Бизнес-леди, организовавших интернет-казино, отпусти под подписку о невыезде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Это не интернет-кафе: полицейские Челябинска ликвидировали сеть подпольных казино
Игорные заведения скрывались под вывеской популярных заведений двухтысячных (далее)
В частном секторе Челябинске накрыли подпольное казино
Игорное заведение проработало меньше полугода (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU