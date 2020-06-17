Полиция накрыла подпольное интернет-казино в Челябинске

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:08:48+03:00

"Казино" работало в пяти точках Челябинска. Фото УМВД по Челябинску

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Азартный бизнес процветал в Ленинском районе. Стражи порядка накрыли сразу пять точек, где любители азартных игр просаживали деньги, изъято 17 компьютеров. Подпольный клуб организовали две женщины 44 и 33 лет

Следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 («Незаконная организация и проведение азартных игр»). Бизнес-леди, организовавших интернет-казино, отпусти под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU