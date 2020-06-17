2020-06-17T10:24:49+03:00
Общество

Мальчик Марс и девочка Весна: какие имена давали новорожденным в Челябинской области

ЗАГС назвали самые необычные имена весны
Алексей МИКУШИН
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Весной на Южном Урале родились 4 234 мальчиков и 4 005 девочекВесной на Южном Урале родились 4 234 мальчиков и 4 005 девочекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С марта по май в Челябинской области родилось более восьми тысяч детей — 4 234 мальчиков и 4 005 девочек. Чаще всего мальчиков называли Мишей, а девочек Викой. Но некоторые родители подошли к выбору имени креативно.

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В областном госкомитете по делам ЗАГС назвали самые необычные имена. Мальчиков называли как старинными именами, так и библейскими: Моисей, Добрыня, Яромир, Родомир, Остап, Авраам. Одного из мальчиков назвали Марс — вероятно, в честь планеты, а не в честь римского бога войны.

Имена девочек еще более необычные: Евангелия, Радослава, Есения, Лирика, Русолина, Николетта. Одну девочку назвали Весна: родилась весной, все логично. Появились в Челябинской области Златислава и Злотислава — разница всего в одну букву. Главное, чтоб потом в документах не путали.

А вот имен, связанных с коронавирусом, в Челябинской области пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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