Челябинский театр Драмы начал возвращать деньги за отмененные весной спектакли

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:29:50+03:00

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Во вторник, 17 июня, Челябинский театр драмы имени Наума Орлова возобновляет работу касс. Зрители могут вернуть билеты, купленные на репертуарные спектакли театра с 19 марта по 30 апреля 2020 года.

— В кассу театра можно сдать билеты, приобретенные в кассе на площади Революции, 4, а также в кассе ТК «Никитинский» на второй торговой линии. Билеты, купленные у партнеров театра, в том числе в точках продаж «Городских зрелищных касс», в кассе не принимаются. Они подлежат возврату по месту приобретения, — говорят в театре.

На данный момент зрителям полностью возвращены деньги за электронные билеты, купленные на официальном сайте Челябинского театра драмы cheldrama.ru. Денежные средства перечислены на банковские карты автоматически и должны поступить на карту в течение 3-30 дней. Если денег не будет, зрители могут обратиться в театр по телефону: (351) 216-43-43 или оставить сообщение на сайте театра.

Возврат билетов на гастрольные мероприятия ведут организаторы мероприятий. Порядок возврата билетов размещен на сайте «Городских зрелищных касс» kassy.ru.

НА ЗАМЕТКУ

Касса театра временно расположена в здании театра со стороны служебного входа. Служебный вход находится под пандусом напротив многоэтажной парковки.

Касса театра работает ежедневно с 10.00 до 18.00, перерыв с 14.00 до 15.00.

Вход в театр только в маске!

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ИСТОЧНИК KP.RU