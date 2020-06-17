Челябинский театр Драмы начал возвращать деньги за отмененные весной спектакли
Во вторник, 17 июня, Челябинский театр драмы имени Наума Орлова возобновляет работу касс. Зрители могут вернуть билеты, купленные на репертуарные спектакли театра с 19 марта по 30 апреля 2020 года.
— В кассу театра можно сдать билеты, приобретенные в кассе на площади Революции, 4, а также в кассе ТК «Никитинский» на второй торговой линии. Билеты, купленные у партнеров театра, в том числе в точках продаж «Городских зрелищных касс», в кассе не принимаются. Они подлежат возврату по месту приобретения, — говорят в театре.
На данный момент зрителям полностью возвращены деньги за электронные билеты, купленные на официальном сайте Челябинского театра драмы cheldrama.ru. Денежные средства перечислены на банковские карты автоматически и должны поступить на карту в течение 3-30 дней. Если денег не будет, зрители могут обратиться в театр по телефону: (351) 216-43-43 или оставить сообщение на сайте театра.
Возврат билетов на гастрольные мероприятия ведут организаторы мероприятий. Порядок возврата билетов размещен на сайте «Городских зрелищных касс» kassy.ru.
НА ЗАМЕТКУ
Касса театра временно расположена в здании театра со стороны служебного входа. Служебный вход находится под пандусом напротив многоэтажной парковки.
Касса театра работает ежедневно с 10.00 до 18.00, перерыв с 14.00 до 15.00.
Вход в театр только в маске!
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU