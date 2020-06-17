Искалеченный лебедь-шипун из Челябинска переедет в Уфу
Молодого лебедя с поврежденным крылом осенью прошлого года обнаружил на своем огороде житель Аргаяшского района. Он сообщил о находке в министерство экологии Челябинской области. Птицу передали в приют челябинского фонда «Спаси меня!».
Недавно в адрес губернатора Алексея Текслера поступило письмо из Башкирии. Руководство Уфимского Сада культуры им. Аксакова просит Южный Урал поделиться… лебедем. 14 лет назад по предложению главы республики в уфимском парке поселились лебеди. Люди птицам радовались. Но один из питомцев парка умер. Вот и просят уфимцы соседей прислать краснокнижную птицу. Лебеди - птицы парные, одиночество переносят тяжело. Для переселенца созданы все условия: лето пернатые проводят в парке, на озере. Зимуют в специальном вольере. За ними закреплен специальный работник.
Лебедь из приюта «Спаси меня» переедет в Уфу. Как сообщили в министерстве экологии Челябинской области, процедура передачи краснокнижной птицы новым опекунам оформлена по закону.
Напомним, недавно Алексей Текслер в приюте «Спаси меня!» встретился с зоозащитниками, пообещал им поддержку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU