2020-06-17T11:00:01+03:00
Общество

Без справки не пустят. В Челябинской области открываются санатории

По решению губернатора Алексея Текслера работу возобновили здравницы с медицинской лицензией
Поделиться:
В Челябинской области постепенно открываются санатории. Лето началось. Фото: Ольга Новикова.В Челябинской области постепенно открываются санатории. Лето началось. Фото: Ольга Новикова.
Изменить размер текста:

На аппаратном совещании с главами городов и районов губернатор сообщил, что с 15 июня в области открываются санатории с медицинской лицензией. Важнейшее условие — соблюдение санитарно-эпидемических норм.

Разом в назначенный день здравницы не открылись. Новые правила работы потребовали дополнительной подготовки, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Например, санаторий «Жемчужина Урала» на озере Тургояк примет первых гостей 21 июня. Въезжающие обязаны предоставить справку об отрицательном тесте на ковид. Нужен запас масок и дезсредств. Впрочем, все можно купить на месте.

В корпусах санатория нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции. Повсюду развешаны дезинфекторы. Столы в столовой расставлены на два метра друг от друга. Под запретом бассейн, кинотеатр. Закрыт ресторан.

Постепенно открываются и другие южноуральские санатории.

С 1 июля по решению губернатора Алексея Текслера откроются базы отдыха, отели, кемпинги. С соблюдением противоэпидемических мер.

Читайте также:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал даты, когда откроются санатории и базы отдыха (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяные вандалы разбили и сожгли автомобили на парковках в Миассе
Челябинской областной суд отказался выпускать из СИЗО замминстра строительства региона
Без справки не пустят. В Челябинской области открываются санатории
Искалеченный лебедь-шипун из Челябинска переедет в Уфу
Челябинский театр Драмы начал возвращать деньги за отмененные весной спектакли
Мальчик Марс и девочка Весна: какие имена давали новорожденным в Челябинской области
По предложению губернатора челябинцев учат раздельному сбору мусора
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 17 июня 2020: цифры снова зашкалили и шесть погибших
Челябинская область на позициях отстающей по числу богатый семей
«Трасса пустая, улетел в овраг»: половина автолюбителей из Челябинска засыпали за рулем
Эксперт: почему туристам, купившим туры в Челябинске, не вернут деньги
В следственных изоляторах Челябинской области готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию
«Симптомов не было»: в Челябинске несколько росгвардейцев заболели коронавирусом