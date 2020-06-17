Без справки не пустят. В Челябинской области открываются санатории

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:00:01+03:00

По решению губернатора Алексея Текслера работу возобновили здравницы с медицинской лицензией

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На аппаратном совещании с главами городов и районов губернатор сообщил, что с 15 июня в области открываются санатории с медицинской лицензией. Важнейшее условие — соблюдение санитарно-эпидемических норм.

Разом в назначенный день здравницы не открылись. Новые правила работы потребовали дополнительной подготовки, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Например, санаторий «Жемчужина Урала» на озере Тургояк примет первых гостей 21 июня. Въезжающие обязаны предоставить справку об отрицательном тесте на ковид. Нужен запас масок и дезсредств. Впрочем, все можно купить на месте.

В корпусах санатория нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции. Повсюду развешаны дезинфекторы. Столы в столовой расставлены на два метра друг от друга. Под запретом бассейн, кинотеатр. Закрыт ресторан.

Постепенно открываются и другие южноуральские санатории.

С 1 июля по решению губернатора Алексея Текслера откроются базы отдыха, отели, кемпинги. С соблюдением противоэпидемических мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU