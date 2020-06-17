2020-06-17T11:27:14+03:00
Происшествия

Челябинской областной суд отказался выпускать из СИЗО замминстра строительства региона

Татьяну Антонову подозревают в получении крупной взятки
Лидия ПЕСКОВА
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Суд отказался выпускать Антонову под залог или же заменить СИЗО на домашний арест.Суд отказался выпускать Антонову под залог или же заменить СИЗО на домашний арест.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду, 17 июня, Челябинский областной суд отклонил апелляционную жалобу бывшего заместителя министра строительства региона Татьяны Антоновой и продлил содержание ее под стражей до 1 сентября 2020 года.

— Ранее аналогичное решение принял Тракторозаводский районный суд, однако адвокат обвиняемой просил избрать в отношении его подзащитной меру пресечения не связанную с изоляцией от общества: домашний арест или залог в размере одного миллиона рублей, — сообщает пресс-служба Областного суда.

Татьяну Антонову обвиняют в получении взятки в размере 2,2 миллиона рублей за оплату муниципальных контрактов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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