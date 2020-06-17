Челябинской областной суд отказался выпускать из СИЗО замминстра строительства региона
В среду, 17 июня, Челябинский областной суд отклонил апелляционную жалобу бывшего заместителя министра строительства региона Татьяны Антоновой и продлил содержание ее под стражей до 1 сентября 2020 года.
— Ранее аналогичное решение принял Тракторозаводский районный суд, однако адвокат обвиняемой просил избрать в отношении его подзащитной меру пресечения не связанную с изоляцией от общества: домашний арест или залог в размере одного миллиона рублей, — сообщает пресс-служба Областного суда.
Татьяну Антонову обвиняют в получении взятки в размере 2,2 миллиона рублей за оплату муниципальных контрактов.
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ИСТОЧНИК KP.RU