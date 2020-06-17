Пьяные вандалы разбили и сожгли автомобили на парковках в Миассе

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:48:32+03:00

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Проколоты шины, разбиты стекла, царапины на кузове: в таком виде обнаружили свои автомобили жители Миасса. Из некоторых машин аксессуары: аккумулятор, насос и гаечные ключи. Два транспортных средства после попытки угона и вовсе сожгли.

Полиция насчитала 16 обращений. По информации из соцсетей, пострадало около 30 машин. Вандалы орудовали в северной части города. Происшествие попало на видео.

— Сотрудники уголовного розыска установили двоих подозреваемых, которых в короткие сроки удалось задержать во дворе одного из домов по улице Менделеева, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В Миассе прокололи колеса 30 автомобилей.Видео: Miass.Live/vk.com

За свои 25 лет молодые люди уже успели неоднократно побывать в местах лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений. Один из них вышел из тюрьмы весной этого года.

— Задержанные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений повредили автомобили граждан. После совершенных противоправных деяний молодые люди решили спрятаться в одной из дач в садовом товариществе, которую также подожгли, — сообщили в полиции.

Часть похищенных автоаксессуаров изъято — украденное пытались спрятать в лесу. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы. Парочку вандалов взяли под стражу.

Кроме того, оказалось, что задержанные ограбили местного жителя и угнали мопед, который сожгли в лесу. Устанавливаются других эпизодов противоправной деятельности задержанных.

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ИСТОЧНИК KP.RU