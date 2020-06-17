2020-06-17T12:34:17+03:00
Спорт

«Любимая игра — гольф»: новичок челябинского «Трактора» Лоуренс Пилут поделился своими секретами

Шведский защитник черно-белых рассказало своих предпочтениях
Алексей МИКУШИН
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Лоуренс Пилут подписал контракт с «Трактором» на два сезона. Фото пресс-служба ХК «Трактор».Лоуренс Пилут подписал контракт с «Трактором» на два сезона. Фото пресс-служба ХК «Трактор».
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Новобранец «Трактора», 24-летний шведский защитник Лоуренс Пилут, успевший засветиться в одном из клубов НХЛ, а сейчас подписавший двухлетний контракт с «Трактором», уже рвется в Челябинск. Пресс-служба хоккейного клуба провела блиц-опрос.

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Новичок рассказал, что уже пять лет живет со своей девушкой по имени Линнея, и что привезет ее с собой в Челябинск. Оказалось, что тайное хобби Лоуренса — гольф, а его прозвища в командах — Ларри. Швед умеет готовить, а его любимое блюдо курица в соусе карри. Из музыки предпочитает стиль кантри, любимый фильм – «Человек, который изменил все», а любимое животное — лев.

Лучшим местом отдыха считает дом, а спортивный кумир для него – американский баскетболист, трехкратный чемпион НБА, четырёхкратный самый ценный игрок лиги Леброн Джеймс. На вопрос о том, с каким девизом он идет по жизни, хоккеист ответил:

— Просто ребенок с мечтой.

По информации открытых источников за сезон шведский защитник Лоуренс Пилут будет зарабатывать в «Тракторе» 45 млн рублей без учета премиальных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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