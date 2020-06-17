Федеральный бюджет должен покрыть Челябинской области ковидные потери

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:38:53+03:00

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В среду, 17 июня, губернатор Челябинской области в формате ВКС участвовал в совещании по подходам к формированию региональных бюджетов. Вел разговор заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Алексей Текслер заявил, что регионам требуются дополнительные средства для покрытия потерь в бюджете. Год выдался нелегким: коронавирусный кризис потребовал незапланированных расходов.

— Крайне важно, и этот принцип отмечался на всех предыдущих заседаниях правительственной комиссии по региональному развитию, вообще многократно фиксировался на разных площадках, чтобы федеральный бюджет компенсировал регионам решения федерального уровня, повлекших за собой снижение доходов бюджетов субъектов. Речь идет о 409 постановлении правительства об отсрочках и решении о списании налоговых начислений за второй квартал по пострадавшим отраслям, — сказал губернатор.

По мнению Текслера, такие расчеты нужно сделать. Данные должны быть учтены при следующем выделении Москвой денег в регионы.

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ИСТОЧНИК KP.RU