2020-06-17T12:38:53+03:00
Общество

Федеральный бюджет должен покрыть Челябинской области ковидные потери

Губернатор Алексей Текслер участвовал в совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ
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Алексей Текслер заявил, что бюджетам регионов нужны дополнительные деньги. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер заявил, что бюджетам регионов нужны дополнительные деньги. Фото: gubernator74.ru
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В среду, 17 июня, губернатор Челябинской области в формате ВКС участвовал в совещании по подходам к формированию региональных бюджетов. Вел разговор заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Алексей Текслер заявил, что регионам требуются дополнительные средства для покрытия потерь в бюджете. Год выдался нелегким: коронавирусный кризис потребовал незапланированных расходов.

— Крайне важно, и этот принцип отмечался на всех предыдущих заседаниях правительственной комиссии по региональному развитию, вообще многократно фиксировался на разных площадках, чтобы федеральный бюджет компенсировал регионам решения федерального уровня, повлекших за собой снижение доходов бюджетов субъектов. Речь идет о 409 постановлении правительства об отсрочках и решении о списании налоговых начислений за второй квартал по пострадавшим отраслям, — сказал губернатор.

По мнению Текслера, такие расчеты нужно сделать. Данные должны быть учтены при следующем выделении Москвой денег в регионы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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