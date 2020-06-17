2020-06-17T12:58:04+03:00
Общество

Почти как в Швейцарии: южноуральским коровам внедрят «сырный» ген

Новые технологии помогут получать молоко лучшего качества
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Сейчас особенно часто такой ген встречается у южноуральских коровСейчас особенно часто такой ген встречается у южноуральских коровФото: Михаил ФРОЛОВ
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Технологии на страже вкуса: южноуральские ученые создадут лабораторию для изучения «сырного» гена у коров. Подобные исследования помогут внедрять ген любым породам, которая сможет выдавать необходимое для производства молоко.

Для создания твердого сыра необходимо, чтобы в молоке было большое количество белка. За это как раз таки и отвечает ген каппа-казеина, который и хотят научиться выводить ученные. Такой ген, кстати, наиболее часто встречается у симментальских коров на юге Челябинской области.

Согласно изданию «Южноуральская панорама», такими исследованиями занимались в троицком институте ветеринарной медицины Южноуральского государственного аграрного университета. Для этого вуз даже выиграл президентский грант. Сейчас ученые ждут федерального финансирования, чтобы возобновить селекционно-генные исследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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