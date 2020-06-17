Почти как в Швейцарии: южноуральским коровам внедрят «сырный» ген

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:58:04+03:00

Сейчас особенно часто такой ген встречается у южноуральских коров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Технологии на страже вкуса: южноуральские ученые создадут лабораторию для изучения «сырного» гена у коров. Подобные исследования помогут внедрять ген любым породам, которая сможет выдавать необходимое для производства молоко.

Для создания твердого сыра необходимо, чтобы в молоке было большое количество белка. За это как раз таки и отвечает ген каппа-казеина, который и хотят научиться выводить ученные. Такой ген, кстати, наиболее часто встречается у симментальских коров на юге Челябинской области.

Согласно изданию «Южноуральская панорама», такими исследованиями занимались в троицком институте ветеринарной медицины Южноуральского государственного аграрного университета. Для этого вуз даже выиграл президентский грант. Сейчас ученые ждут федерального финансирования, чтобы возобновить селекционно-генные исследования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU