Готовьте тазики: в двух районах Челябинска временно отключат воду
Закупаемся питьевой водой: в двух районах Челябинска из-за ремонтных работ отключат водоснабжение. Перебои затронут дома в Ленинском и Тракторозаводском районах города.
Как рассказали в пресс-службе МУП «ПОВВ», воды не будет с 9 до 20 часов 18 июня. Отключение затронет дома по улицам Горького, Крылова, Салютная, Грибоедова, Гагарина, Латвийская, а также в нескольких частных домах.
Полный список домов, где планируется отключение, а также где можно посмотреть информацию о плановых работах, можно посмотреть на сайте МУП «ПОВВ».
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ИСТОЧНИК KP.RU