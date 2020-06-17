2020-06-17T13:32:52+03:00
Общество

ЧМК продолжает благоустраивать сквер на шоссе Металлургов

В этом году будет облагорожена территория от Дегтярева до Сталеваров
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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») продолжил благоустройство зеленой зоны вдоль шоссе Металлургов. В этом году будет облагорожена территория от улицы Дегтярева до улицы Сталеваров. В прошлом году ЧМК благоустроил площадку на пересечении шоссе с улицей Дегтярева.

Работы начались 15 июня. Сегодня на выбранном участке планируют территорию и вынимают грунт под трассу освещения. В сквере планируется уложить дорожки и бордюры из двухцветной плитки. Здесь посадят газон и облагородят деревья, установят лавочки, урны и фигурные фонари, построят альпийскую горку.

— Этим летом по просьбам жителей района мы решили продолжить работу по благоустройству шоссе Металлургов и отремонтируем еще одну его часть протяженностью 250 метров. Работы планируем завершить в июле ко Дню металлурга, — сообщил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

Работы идут полным ходом

Работы идут полным ходом

СПРАВКА

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» — одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК — одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

«Мечел» — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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