2020-06-17T14:01:27+03:00
Общество

Тренирую внука: южноуральский бодибилдер поддерживает форму в 68 лет

Спортом Дмитрий Золин занимается уже 45 лет
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: hornews.comФото: hornews.com
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Тяжелоатлет, бодибилдер, фитнес-тренер и заботливый дедушка — именно так можно сказать о 68-летнем пенсионере из Озерска Дмитрии Золине. Мужчина занимается спортом уже 45 лет и до сих пор в хорошей форме.

Со штангой, как рассказал пенсионер сайту hornews.com, отношения достаточно интересные. Сначала Дмитрий занялся тяжелой атлетикой, пережил травму, восстановил форму, после чего заинтересовался бодибилдингом. Необычное для советского человека веяние ему подсказали соперники из Литвы, подкинувшие пенсионеру журнал с культуристами.

— Когда я взглянул на фото мужчин в журнале, и подумал: «Да чтобы я таким был? Этому не бывать». Но все-таки увез журнал в Озерск, думал. Бодибилдинг был запрещен в Союзе. Он воспринимался как нечто негативное, американское. Вместо него была атлетическая гимнастика, то же самое по сути, ей я и занялся, — рассказал Дмитрий изданию.

С тех пор мужчина участвовал как в российских, так и международных соревнованиях. Титул чемпиона мира Дмитрий получал три раза: в 1995, 2002 и 2006 году. При этом даже в тяжелые 90-е пенсионер продолжал поддерживать себя в форме: для этого специально дружил с директорами птицефабрик.

Сейчас мужчина, хоть и участвует в соревнованиях только в качестве судьи, продолжает поддерживать себя в форме и работает фитнес-тренером. В том числе и для своего старшего внука, которому Дмитрий помогает с получением значка ГТО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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