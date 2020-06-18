2020-06-17T14:01:59+03:00
Общество

Быстрый интернет за городом: миф или реальность?

«Ростелеком» обозначил главные телеком-тренды этого лета
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Главным событием весеннего сезона стала самоизоляция. Но впереди лето и южноуральцы с нетерпением ждут окончания режима ограничений. До тех пор многие продолжают работать в дистанционном формате, а летний отпуск проведут вместо Турции и Таиланда на родной даче или в загородном доме. Поэтому стабильный и быстрый интернет, видеонаблюдение за оставленной в городе квартирой, а также онлайн-сервисы для обучения и развлечений становятся как никогда актуальны этим летом.

Тенденцию подтверждают эксперты компании «Ростелеком». Весной 2020 года жители Челябинской области потребили на 43% больше интернет-трафика, чем за аналогичный период 2019 года, а число заявок на подключение к интернету с апреля по май выросло на 22%. Эти данные были озвучены на пресс-конференции провайдера, которая состоялась в онлайн-формате.

— В апреле и мае традиционно растет количество заявок от владельцев загородных домов, дач и коттеджей на подключение к высокоскоростному интернету. Сейчас в период самоизоляции это особенно актуально. Строительство оптики в частный сектор — одно из приоритетных направлений работы компании. Важно отметить, что «Ростелеком» рассматривает не только подключение целых поселков, но и проведение индивидуальных линий связи для загородных дач и других малоэтажных населенных пунктов области, — рассказал технический директор челябинского филиала «Ростелеком» Игорь Петрухин.

Технология «оптика в квартиру» или прямо в дом дает возможность пользоваться интернетом на скорости до 500 Мбит/с. Для любителей поиграть в танки или других нужд, скорость может быть увеличена до 1Гб. Главное-наличие технической возможности у абонента, отмечают в компании. Оптика позволяет пользоваться и другими цифровыми сервисами, например, установить видеонаблюдение на даче или в городской квартире, оставленной без присмотра.

— Летом мы живем на даче, а зимой в городе, и чтобы наблюдать за состоянием квартиры очень удобно смотреть по видеонаблюдению, нет ли в квартире задымления, не затопил ли сосед, подходили ли к входной двери незнакомые люди. В общем помогает следить за безопасностью, наблюдать все ли в порядке, — поделилась жительница клубного поселка Анастасия.

Оптика обеспечивает картинку в HD-качестве и при посещении онлайн-кинотеатра Wink. Это еще один сервис «Ростелекома», где собрано почти 50 тысяч единиц контента на любой вкус: от новейших сериалов до обучающего контента для детей. По прогнозам экспертов «Ростелеком» лето на Южном Урале обещает быть запоминающимся, теплым и не скучным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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