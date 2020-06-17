Кооператив «УралЗайм» объявил новую дату собрания пайщиков

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:18:09+03:00

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Кредитный потребительский кооператив граждан «УралЗайм» (ОГРН 1197456027416), располагающийся по адресу: Челябинск, ул. Курчатова, д. 16, пом. 151 (зарегистрирован 21.06.2019 г. Инспекцией Федеральной службы по Тракторозаводскому району города Челябинска), уведомляет о созыве повторного очередного Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива.

В связи с тем, что очередное Общее собрание членов (пайщиков) КПКГ «УралЗайм» 20.04.2020 г. не было проведено, так как отсутствовало более половины общего количества членов (пайщиков) из-за введения режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Согласно ст. 18 ФЗ «О кредитной кооперации» «При отсутствии кворума очередного общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) с той же повесткой дня».

Форма проведения очередного Общего собрания — очное собрание членов (пайщиков) при допустимых условиях, и (или) в форме совместного присутствия членов (пайщиков) в удаленном онлайн режиме через сервис ZOOM, в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с рекомендациями Центрального Банка России в Информационном письме о комплексе по поддержке рынка микрофинансирования исх. № ИН-015-44/25 от 20.03.2020 г.

Дата проведения очередного Общего собрания — 20.07.2020 г.

Время проведения очередного Общего собрания — 12.00.

Место проведения очередного Общего собрания — 454091, Челябинск, ул. Маркса, д. 131, 3 этаж, зал «GreenHall».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания;

2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;

3. Рассмотрение отчетов о деятельности правления, директора КПКГ «УралЗайм»;

4. Утверждение решений правления, ревизора;

5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КПКГ «УралЗайм» за 2019 год;

6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПКГ «УралЗайм»;

7. О распределении дохода по итогам финансового года за 2019 год;

8. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКГ «УралЗайм» на 2020 год;

9. Рассмотрение отчета ревизора КПКГ «УралЗайм»;

10. Об избрании состава ревизионной комиссии КПКГ «УралЗайм»;

11. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками в КПКГ «УралЗайм»;

12. О смене единоличного исполнительного органа в КПКГ «УралЗайм»;

13. О переизбрании состава правления КПКГ «УралЗайм»;

14. Об избрании председателя правления КПКГ «УралЗайм»;

15. Утверждение Устава КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;

16. Утверждение положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов (пайщиков) КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;

17. Утверждение положения о порядке предоставления займов членам (пайщикам) КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;

18. Утверждение положения об органах КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;

19. Утверждение положения о порядке формирования и использования имущества КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;

20. Утверждение положения о фондах КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;

21. Утверждение положения о порядке распределения доходов КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;

22. Утверждение положения о ревизоре (ревизионной комиссии) КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;

23. Утверждение положения о членстве в КПКГ «УралЗайм» в новой редакции;

24. Рассмотрение других вопросов.

С информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) при подготовке очередного Общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «УралЗайм», вы можете ознакомиться по адресу: Челябинск, ул. Труда, д. 161, пом. 101.

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ИСТОЧНИК KP.RU