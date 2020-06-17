2020-06-17T14:33:38+03:00
Общество

Алексей Текслер высказался о бюджете Челябинской области на 2021 год

У регионов растет кредитная нагрузка. Москва должна помочь
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Алексей Текслер прогнозирует трудности при формировании региональных бюджетов. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер прогнозирует трудности при формировании региональных бюджетов. Фото: gubernator74.ru
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В среду, 17 июня, губернатор Челябинской области участвовал в формате ВКС в совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Речь шла, в том числе, о бюджетных процессах на будущий и последующие годы.

Алексей Текслер прогнозирует трудности, с которыми неминуемо столкнутся регионы из-за разразившегося ковидного кризиса.

— В этом году у субъектов по понятным причинам растет кредитная нагрузка, в том числе в виде коммерческих кредитов. Необходима будет помощь регионам со стороны федерального бюджета по погашению кредитных обязательств. Кроме того, будет рост потребности в льготных бюджетных кредитах. Также, очевидно, будет рост потребности в дотации на сбалансированность бюджетов в следующем году, — заявил губернатор Челябинской области.

По мнению Текслера, назрела необходимость посмотреть на межбюджетные отношения по- новому. Регион готовит предложения по перезагрузке схемы.

Ранее губернатор заявил о том, что Москва должна компенсировать бюджетам регионов потери нынешнего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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