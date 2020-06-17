2020-06-17T14:46:18+03:00
Происшествия

«Один в реанимации»: стало известно состояние пострадавших в ДТП с грузовиком в Челябинской области

С места аварии в больницу увезли двоих
Валентина ВАГАНОВА
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В больнице находятся два жителя Уфы.В больнице находятся два жителя Уфы.
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В массовой аварии на трассе М-5, произошедшей 16 июня, пострадали шесть человек. Двоих сразу увезли в городскую больницу Катав-Ивановска.

— Пострадавшие проходят повторные обследования, состояние стабильное. Один пациент в реанимации в среднем, другой в травматологическом отделении в удовлетворительном состоянии, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе областного минздрава.

В Челябинской области грузовик «собрал» пять машин на трассе М-5.Видео: vk.com/Александр Шапошников

Оба пациента — жители Уфы, 58 и 57 лет. Из собственных источников нам стало известно, что у них тупые травмы груди, переломы ребер и множественные ссадины.

У остальных участников аварии — ушибы, ссадины и небольшие травмы.

Напомним, авария произошла 16 июня на трассе М-5 в Катав-Ивановском районе. У грузовика, груженного щебнем, отказали тормоза и он протаранил пять автомобилей: «Лада Гранта», «Ауди КУ-7», «Рено Сандеро,» ВАЗ 2114 и грузовик «Хино». В ДТП погибли супруги из Усть-Катава, их «Ладу» подмяло первой. Водителя задержали, возбуждено уголовное дело.

На водителя грузовика, протаранившего пять машин на трассе М-5, возбудили уголовное дело.Видео: ГУ МВД России по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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