Можно не знать Грету Тунберг: челябинская экоблоггер высказалась на тему экопросвещения

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:52:20+03:00

Гудим также призналась, что не знает кто такая Грету Тумберг Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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«Проще обвинять власть и заводы» — челябинская журналистка и блогер Соня Гудим рассказала о ситуации в Челябинске с экологией и важности экопросвещения в России. По мнению девушки, сейчас особенно важно обсуждать тему вреда человека природе.

Как сообщает издание «Полит74» сама Гудим стала транслировать тему экопросвещения не так давно, однако уже сейчас можно понять, что вопросы защиты окружающей среды для нее действительно важен. При этом блогер отметила, что сейчас тема экологии не то, чтобы очень популярна именно в контексте вреда, который приносят сами люди.

— Тема экологии в блогах непопулярна. Люди не любят признавать, что часть вины за загрязнение окружающей среды лежит на них. Проще обвинять власть и заводы. Поэтому темы не набирают больших рейтингов, — рассказала журналистка изданию.

При этом у Гудим есть вопросы и к позиции власти к экопросвещенческой теме. По мнению блогера, сейчас нет определенной политики по улучшению ситуации. Это она подчеркнула и на примере Челябинска.

— Очень неудобно, что в Челябинске не организован раздельный сбор мусора. Это должно быть нормой. Бачки для стекла, пластика, бумаги в Челябинске должны стать нормой. Людям нужно предоставить все условия, чтобы они могли вести себя экологично, а не просто сетовать, что они не убирают за собой, — заключила Гудим.

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ИСТОЧНИК KP.RU