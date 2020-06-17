Подведены итоги регионального конкурса на гранты «Агростартап»

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:58:49+03:00

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В Минсельхозе Челябинской области определили получателей грантов «Агростартап» 2020 года. Победителями конкурса на получение государственной поддержки стали 23 человека из 10 муниципальных районов.

Право на «Агростартап» имеют фермеры, зарегистрировавшие свои предприятия в текущем году, а также владельцы личных подсобных хозяйств, которые обязуются зарегистрироваться в качестве фермеров в течение месяца. Конкурс проводится в рамках региональной составляющей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Гранты «Агростартап» помогают начать свое дело в сельском хозяйстве и развивать его. Этот вид господдержки работает второй год, в текущем году общая сумма грантов увеличена до 60 миллионов рублей (в 2019 году — 44 млн рублей). Размер грантов варьируется от полутора до трех миллионов рублей. Больший размер гранта предусмотрен для животноводства — это стимулирующая мера государства, которое заинтересовано в росте производства молока и говядины.

Марат Сайфитдинов из Верхнеуральского района планирует приобрести на средства гранта телят, трактор с различным навесным и прицепным оборудованием для заготовки кормов.

— Родители держали лошадей, и я помогал им, — рассказывает Марат. — Даже когда уезжал в Магнитогорск работать, все равно тянуло в родные места, и весной этого года решил уволиться и продолжить дело своих родителей уже как фермер.

Есть у Марата мечта детства: создать в Верхнеуральском районе конно-спортивный клуб для детей, чтобы учить их верховой езде, прививать любовь к животным.

ИСТОЧНИК KP.RU