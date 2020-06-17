2020-06-17T14:58:49+03:00
Общество

Подведены итоги регионального конкурса на гранты «Агростартап»

Господдержку получат 23 фермера
Поделиться:
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Минсельхозе Челябинской области определили получателей грантов «Агростартап» 2020 года. Победителями конкурса на получение государственной поддержки стали 23 человека из 10 муниципальных районов.

Право на «Агростартап» имеют фермеры, зарегистрировавшие свои предприятия в текущем году, а также владельцы личных подсобных хозяйств, которые обязуются зарегистрироваться в качестве фермеров в течение месяца. Конкурс проводится в рамках региональной составляющей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Гранты «Агростартап» помогают начать свое дело в сельском хозяйстве и развивать его. Этот вид господдержки работает второй год, в текущем году общая сумма грантов увеличена до 60 миллионов рублей (в 2019 году — 44 млн рублей). Размер грантов варьируется от полутора до трех миллионов рублей. Больший размер гранта предусмотрен для животноводства — это стимулирующая мера государства, которое заинтересовано в росте производства молока и говядины.

Марат Сайфитдинов из Верхнеуральского района планирует приобрести на средства гранта телят, трактор с различным навесным и прицепным оборудованием для заготовки кормов.

— Родители держали лошадей, и я помогал им, — рассказывает Марат. — Даже когда уезжал в Магнитогорск работать, все равно тянуло в родные места, и весной этого года решил уволиться и продолжить дело своих родителей уже как фермер.

Есть у Марата мечта детства: создать в Верхнеуральском районе конно-спортивный клуб для детей, чтобы учить их верховой езде, прививать любовь к животным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус забрал сквер: в Челябинске отменили строительство парка на набережной
78-летняя находка: у челябинской плотины нашли немецкий снаряд
Райффайзенбанк: большинство россиян планируют крупные покупки в ближайшие полгода
Водитель грузовика, протаранивший пять машин на М-5, уже был виновником ДТП с пострадавшим
Все на обследование: минздрав Челябинской области рассказал о бесплатных тестах на коронавирус
Подведены итоги регионального конкурса на гранты «Агростартап»
Можно не знать Грету Тунберг: челябинская экоблоггер высказалась на тему экопросвещения
«Один в реанимации»: стало известно состояние пострадавших в ДТП с грузовиком в Челябинской области
Алексей Текслер высказался о бюджете Челябинской области на 2021 год
Кооператив «УралЗайм» объявил новую дату собрания пайщиков
ВТБ выдал свыше 34 миллиардов рублей в рамках ипотеки под 6,5%
Тренирую внука: южноуральский бодибилдер поддерживает форму в 68 лет