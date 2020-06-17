Все на обследование: минздрав Челябинской области рассказал о бесплатных тестах на коронавирус
Коронавирус не отступает: минздрав Челябинской области обновил перечень групп пациентов, которых будут бесплатно обследовать на COVID-19. Всего в списке 14 категорий, разбитых на три уровня приоритета.
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Помимо традиционных групп, вроде медработников, контактных лиц, а также работников соцучреждений, в перечень вновь попали люди, которые прибыли на территорию России — им анализы придется сдать не позднее 8-10 дней после возвращения. Также бесплатный сбор мазков положен и пенсионерам старше 65 лет, у которых есть симптомы, схожие с COVID-19.
Теперь же анализы на коронавирус должны будут сдать и призывники. При чем не позднее, чем за семь дней до явки на сборный пункт.
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ИСТОЧНИК KP.RU