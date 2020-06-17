Водитель грузовика, протаранивший пять машин на М-5, уже был виновником ДТП с пострадавшим

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:25:52+03:00

Водитель задержан. Ему грозит до семи лет колонии. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

За год он привлекался шесть раз за нарушение ПДД

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36-летний южноуралец, учинивший аварию с двумя погибшими и шестью пострадавшими на трассе М-5, имеет 17-летний водительский стаж. Об этом КП-Челябинск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. За последний год его шесть раз штрафовали за нарушение ПДД: нарушил правила перевозки людей, ездил без страховки и прочее. А еще стал виновником аварии с пострадавшим.

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— Привлекался по статье 12.24 «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», — уточнили в областном главке.

Напомним, в следственном отделе полиции по Катав-Ивановскому району возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Водитель задержан. Ему грозит до семи лет колонии. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/785270" frameborder="0"></iframe> В Челябинской области грузовик «собрал» пять машин на трассе М-5.Видео: vk.com/Александр Шапошников

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ИСТОЧНИК KP.RU