2020-06-17T15:46:53+03:00
Происшествия

78-летняя находка: у челябинской плотины нашли немецкий снаряд

У берега работали сотрудники Росгвардии и ОМОНа
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской областиФото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области
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Выловили вместо рыбы: челябинские рыбаки нашли в реке Миасс фугасный немецкий снаряд времен Великой отечественной войны. Необычную находку почти сразу же пришлось предать в руки взрывотехников.

Как рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии, 78-летний боеприпас нашли неподалеку от берега реки Миасс у плотины. К месту сразу вызвали силовиков, поскольку снаряд вполне мог оказаться действующим.

Инцидентов, впрочем, избежать удалось. Фугасный снаряд 1842 года выпуска был без взрывателя и взрывчатых веществ внутри, а потому не представлял опасности для жизни граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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