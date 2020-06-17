78-летняя находка: у челябинской плотины нашли немецкий снаряд
Выловили вместо рыбы: челябинские рыбаки нашли в реке Миасс фугасный немецкий снаряд времен Великой отечественной войны. Необычную находку почти сразу же пришлось предать в руки взрывотехников.
Как рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии, 78-летний боеприпас нашли неподалеку от берега реки Миасс у плотины. К месту сразу вызвали силовиков, поскольку снаряд вполне мог оказаться действующим.
Инцидентов, впрочем, избежать удалось. Фугасный снаряд 1842 года выпуска был без взрывателя и взрывчатых веществ внутри, а потому не представлял опасности для жизни граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU